Jubilerende fanfare tuigt spektakelshow op in sporthal Geffen: ‘Cirque du WIK’

,,Wie er niet bij is geweest, heeft volgende week spijt.” Daar is organisator Willem van Nistelrooij van overtuigd. Cirque du WIK gaat de boeken in als een van die staaltjes creativiteit, waar het halve dorp zijn schouders onder zet en de andere helft van geniet. Want de jubileumshow van de Geffense fanfare wordt op de bühne gebracht samen met tal van andere verenigingen, die elk hun steentje bijdragen aan de twee uur durende voorstelling.

Niet bezuinigd

De Geffense muziekvereniging bestond vorig jaar zestig jaar, maar de viering daarvan werd door corona tot twee keer toe verdaagd. Dit weekeinde is het dan eindelijk zover. Sporthal De Geer wordt van binnen omgetoverd tot een ouderwets circus, met een parachute als tentdoek, tribunes, een piste en natuurlijk een orkestbak voor de muzikanten. ,,We pakken het heel professioneel aan. Er is niet bezuinigd op licht en geluid”, stelt Jan van der Zande, die ook in de organisatie zit.

Duivensport en paaldansen

Het publiek kan een grote variëteit aan optredens verwachten. ,,De meeste worden verzorgd door andere verenigingen”, vertelt Van der Zande. ,,Van de duivensportvereniging die een cabaret-act opvoert tot een paaldanseres die een spetterende demonstratie geeft.”

Van Nistelrooij: ,,Het is echt ongelooflijk met hoeveel enthousiasme iedereen deelneemt. In het begin was het nog wat aarzelend, omdat niet duidelijk was wat de bedoeling was. Maar nu staan we zelf versteld van wat er allemaal gebeurt.” Uiteraard worden alle optredens muzikaal begeleid door de jubilerende fanfare, van de klassieke Notenkraker tot het rocknummer Eye of the Tiger.

De ‘circusvoorstellingen’ zijn zaterdagavond om 20.00 uur en zondagmiddag om 14.00 uur. Kaarten à 12,50 euro zijn te koop bij Wilma’s Kadoshop in Geffen.