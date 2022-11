Kamikazeactie op de A50: ‘Ik zag de dood in mijn achteruitkijkspiegel’

Prinses Tina d'n Urste heerst over Keiendonk

MEGEN - In Macadam, de nieuwe residentie van carnavalsvereniging De Keiendonkers, is tijdens het 11/11–bal Prinses Tina d’n Urste onthuld. Zij zal samen met haar Adjudante Milou komende carnaval heersen over Keiendonk (Megen).

13 november