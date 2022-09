Kanker geconstateerd bij Paul Rüpp: installatie als burgemeester Maashorst uitgesteld

UDEN - Een week voor zijn officiële installatie als burgemeester van Maashorst heeft Paul Rüpp besloten deze te annuleren. Bij hem is kanker geconstateerd. Rüpp: ,,Dit nieuws is een grote klap en werpt natuurlijk een ander licht op de toekomst.”

Rüpp werd in juni door de gemeenteraad voorgedragen als eerste burgemeester van de fusiegemeente Maashorst. Hij was op dat moment al in die rol actief als waarnemer. Op dinsdag 27 september zou de officiële installatie volgen. Maar daar is nu dus een streep door gezet.

In een persbericht van de gemeente staat te lezen dat bij een kleine medische ingreep ruim twee weken geleden verdacht weefsel werd aangetroffen bij Rüpp. Nader onderzoek bevestigt dat er sprake is van kanker met lichte uitzaaiingen. Rüpp gaat nu eerst met zijn oncologen bespreken wat de mogelijkheden zijn. Zodra er meer duidelijkheid is over het vervolg, wordt besloten hoe verder. ,,Het is in elke geval niet gepast om de installatie nu te voltrekken.”

Quote Dit nieuws is een grote klap en werpt natuurlijk een ander licht op de toekomst Paul Rüpp, Burgemeester Maashorst

Plezier en energie

Burgemeester Rüpp heeft maandagavond de gemeenteraad geïnformeerd over de situatie. Hij wil voorlopig wel gewoon in functie blijven. ,,Ik wil mijn ambt, waar ik zoveel plezier aan beleef en energie uithaal, blijven uitoefenen. Ik voel me nu namelijk (nog) prima.”

De agenda van de burgemeester wordt de komende dagen wel enigszins aangepast, in verband met overleg met medisch specialisten. Zijn afspraken worden zoveel mogelijk overgenomen door de wethouders in de functie van locoburgemeester. Over mogelijke vervolgacties is contact met de Commissaris van de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.