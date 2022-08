Kap van twintig esdoorns in Herpen zorgt voor déjà vu: ‘Bomen worden nog steeds als meubilair gezien’

Vermeend oplichter komt niet opdagen bij hoger beroep: ‘Kijk die mensen in de ogen en vertel hen waarom het anders is’

DEN BOSCH/VEGHEL/OSS - Een in Frankrijk wonende miljonair die tijdelijk geen toegang had tot zijn bankrekening. Zo presenteerde vermeend oplichter Rob van H. (54) zich in 2018 en 2019 aan ondernemers in Veghel, Heesch en Oss. Met succes.

