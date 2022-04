Katalysatordieven focussen op Heihoek in Oss: ‘De auto maakte ineens gruwelijk kabaal’

OSS - ,,Mijn auto maakte na het starten ineens een gruwelijk kabaal. Toen wist ik wel hoe laat het was.” Rein Akkermans is een van de minstens elf slachtoffers in de Osse Ruwaard die afgelopen maand bestolen werden van hun katalysator.

De wijkagenten van de Ruwaard plaatsten deze week een opmerkelijk kaartje op Instagram. Op het kaartje zijn de plekken aangegeven waar afgelopen maand een katalysator onder een auto vandaan is gestolen. In de uitgestrekte wijk concentreren de dieven zich kennelijk op de Heihoek. Meer specifiek: op de straten die worden begrensd door de Van Maanenstraat, de Heihoeksingel en het spoor. Hier sloegen de dieven minstens acht keer toe.

Lees ook PREMIUM Katalysatordieven wagen zelfs hun leven voor rodium en dit is waarom

Een bewoner twee keer bestolen

Volgens Rein Akkermans zijn de cijfers van de wijkagenten alweer achterhaald. Waar de agenten melden dat er twee katalysatoren zijn gestolen in de De Vriesstraat, zijn dat er volgens hem vier. ,,Een bewoner van die straat is twee keer slachtoffer geworden en op twee andere adressen zijn ook katalysatoren weggehaald.” De dieven hebben het steeds voorzien op hybride auto's. Dat zijn auto's die deels op elektriciteit en deels op benzine rijden. Volgens de wijkagenten betrof het de afgelopen weken in hun gebied acht Toyota's, twee Honda's en een Renault.

Onder het kaartje: ‘Op camerabeelden zagen we hoe ze te werk gingen. Binnen drie minuten waren ze weer weg.’

Volledig scherm Het kaartje dat de wijkagenten Ruwaard op Instagram plaatsten toont aan dat de katalysatordieven een heel specifiek wijkdeel op de korrel hebben. © Politie Oss

Nieuwe katalysators niet aan te slepen

Akkermans is eigenaar van een Toyota Auris, net als zijn buurman. Beide werden vorige maand 's nachts slachtoffer van de katalysatordieven. ,,Op camerabeelden van de buurman zagen we hoe het is gegaan. De auto wordt opgekrikt, de katalysator wordt losgeschroefd en binnen drie minuten waren ze weer weg. Het vervelendste is dat we de auto daarna twee weken kwijt waren. Nieuwe katalysators zijn niet aan te slepen.”

De nieuwe katalysator van Akkermans is nu met een speciale beschermkap afgedekt, zodat de dieven niet snel bij de moeren kunnen waarmee het ding aan de uitlaat is bevestigd. ,,Als ze per se willen, kan hij nog steeds gestolen worden. Maar het kost ze nu in ieder geval meer tijd en moeite. En het gaat dan ook met meer herrie gepaard. Dat willen ze in de regel niet.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Ruwaard Wijkagenten (@wijkagenten_ruwaard) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.