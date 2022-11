KBO Heesch keert per 1 januari terug naar De Pas

HEESCH - Het hoofdthema van de algemene ledenvergadering van KBO Heesch woensdagavond was wél of níet terug naar De Pas. De leden mochten stemmen en kiezen unaniem ‘ja’ voor terugkeer.

Gemeente Bernheze heeft uiteindelijk toch een cruciale rol gespeeld in het openbreken van de impasse tussen het KBO bestuur en die van De Pas, waardoor de leden een terugkeer alsnog toejuichen. De breuk tussen de partijen die ooit begon over de prijs van een kop koffie, ontaardde uiteindelijk in een vertrek van alle activiteiten van de KBO uit De Pas, hun historisch thuisbasis.

Blij met terugkeer naar De Pas

Volgens aanwezige bezoekers hebben alle leden vanochtend een brief in de bus gekregen met uitleg over het besluit. ,,De gemeente heeft een voorstel gedaan waar zowel KBO als De Pas zich konden vinden. Het resultaat is dat KBO per 1 januari 2023 terugkeert naar de Pas.”

Verder blijkt ook uit de brief dat de aanwezige leden uiteindelijk unaniem ‘ja’ hebben gestemd voor een terugkeer naar De Pas. Het KBO-bestuur zegt ‘blij te zijn dat ze uit de impasse zijn gekomen’. Wat er in het voorstel van de gemeente staat is vooralsnog onbekend. Het bestuur wil nog niet reageren en komt later met een officiële verklaring.