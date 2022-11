KBO Heesch krijgt 20 mille om verlies eigen bar te verzachten

met video Stookton veroor­zaakt commotie in Geffen: drie brandweer­wa­gens naar ‘brandend huis met rieten dak’

GEFFEN - De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een melding van een uitslaande brand in een woning met rieten dak aan de Papendijk in Geffen. Toen de brandweerlieden daar aankwamen bleek er inderdaad iets te branden, maar niet het huis.

22 november