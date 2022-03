Keeperstrainer Ronnie Buitenkamp gaat de komende twee jaar aan de slag bij TOP Oss

Welke wijk krijgt meeste bewoners in beweging en wordt actiefste wijk van Oss?

OSS - Welke wijk van Oss is het actiefst? Op die vraag willen Brabant Wonen, de GGD en het Sport Expertise Centrum (SEC) antwoord krijgen. Zij gaan op zoek naar de Meest Actieve Wijk van Oss. Het project wordt dinsdagochtend afgetrapt met een beweegbattle in de Ruwaard. ,,Samen met de bewoners trekken we de wijk in om erachter te komen wat zij nodig hebben om te blijven bewegen of in beweging te komen en op welke openbare plekken dat kan”, zegt Suze de Jong namens het SEC.

21 maart