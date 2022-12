Kerstcircus Oss: humor, spektakel en een uitgelaten publiek: ‘Hoe krijg je dat nou voor elkaar?’

Osse wetenschap­per die link legde tussen vleermui­zen, death metal en Mariah Carey wordt hoogleraar

OSS - Coen Elemans (46) uit Oss is onlangs benoemd tot hoogleraar Bioakoestiek en Neuroethologie aan de University of Southern Denmark in Odense. Hij toonde eerder in een studie aan dat vleermuizen kunnen ‘grunten’ als deathmetalzangers.

