Kerstfeest met gezang, moraliserende preken en gulle goedgeefsheid

Stille getuigenOSS- Er is rond de kerst weer van alles te doen. Maar al decennialang gaat het steeds minder om kerkelijke activiteiten. Wat dat betreft heeft de ontkerkelijking behoorlijk huisgehouden. Er waren tijden dat er in Oss half januari nog kerstliederen werden gezongen.

De kerstviering van 1951 bij de Katholieke Arbeiders Vrouwen vond plaats op 16 januari 1952. In het patronaatsgebouw aan de Kromstraat klonken kerstliederen uit volle borst en voerden meisjes van de mulo een passend toneelstukje op. Maar na de pauze, die de dames behoorlijk lieten uitlopen, kwam pater Wiro Thien, de geestelijk adviseur, aan het woord en werd het ‘menens’. Geen stichtelijke kerstboodschap maar een indringende verhandeling over ‘de taak en roeping van het meisje in het gezin’.

Daarmee stonden de gezellig koffiedrinkende arbeidersvrouwen weer met beide benen op de grond. Ze waren wat dat betreft wel wat gewend, want het jaar daarvoor was voorzitter Timmermans van de Katholieke Arbeiders Beweging komen waarschuwen voor misstanden en uitspattingen die konden ontstaan door loonsverhogingen. Hij had bij die gelegenheid de dames bovendien opgedragen hun echtgenoten en kinderen naar ontwikkelingsavonden te sturen. Gelukkig konden de leden daarna even bijkomen bij een kerstspel van hun toneelgroep Kunst na Arbeid.

Volledig scherm Affiches voor de verkoop van postzegels ten bate van het misdeelde kind in de kersttijd. © John van Zuijlen

Dichter bij de kerstgedachte dan de moraliserende preken bij de arbeidersvrouwen stonden de activiteiten van de St. Vincentiusvereniging en de St. Elisabethvereniging. Die zamelden al sinds de crisisjaren 30 rond Kerstmis spek, brood, steenkool en dekens in voor zo’n tachtig arme gezinnen. En op het postkantoor waren speciale prentbriefkaarten en postzegels verkrijgbaar waarvan de opbrengst bestemd was voor ‘het misdeelde kind’.

Voor de ‘stille armen’

Het Dagblad voor Oss en Omstreken zamelde met de Bossche kranten geld in voor de ‘stille armen’. In Haren hielden de dames van de Boerinnenbond in 1948 in het dorpshuis tijdens hun kerstviering een inzameling voor de plaatselijk ziekenkas. Maar er werd wel alvast een lezing aangekondigd over omgangsvormen en wellevendheid.

Geffen vierde in december 1944 een speciaal goede kerst. Niet alleen omdat het dorp inmiddels bevrijd was, ook omdat bekend was geworden dat de op 13 januari 1943 door de Duitsers geroofde klokken weer terug zouden komen. Goed nieuws was ook dat de beschadigde kerk dankzij een geslaagde noodreparatie weer bruikbaar was voor de kerstviering. De Geffense kinderen konden zich, mede dankzij Engelse en Canadese soldaten, tegoed doen aan dikke witte boterhammen, chocolade, koek met krenten en snoep.

Late kerstviering

In Oss-Zuid werd de kerst van 1944 door de Katholieke Arbeiders Vrouwen gevierd op 3 januari 1945. Ondanks het late tijdstip werden er naar hartenlust kerstliederen gezongen. Een lezing over Italië werd op de koop toegenomen, want het hoogtepunten van de avond waren toch de gebruikelijke traktatie en de verloting.

Er waren ook kerstvieringen die voortijdig werden gehouden. Bijvoorbeeld die van de Katholieke Onderwijzersbond Oss die in 1953 al op 18 december ‘de ware kerstgedachte’ over zich liet komen met teksten en beelden van ‘grote kunstenaars uit alle tijden’.

Kerstmis heeft vele gezichten. Je kunt er klaarblijkelijk niet vroeg genoeg aan beginnen en nooit te vroeg mee ophouden.

Volledig scherm Aankondiging van de kerstkrant van 'De Stad Oss' in december 1925. © John van Zuijlen