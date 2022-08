Kindervakantieweek Schaijk beleeft gouden jubileum: ‘Kinderen naar huis sturen, deden we eigenlijk nooit’

‘Wat ze in Herpen kunnen, moet ook in Schaijk kunnen’. Dat was ongeveer de gedachte waarmee Ed Post terugkeerde, nadat hij in Herpen enkele keren had gekeken bij het daar georganiseerde Indianenkamp. Om zijn plannen te verwezenlijken, zocht hij medestanders. ,,Dan moet je natuurlijk bij het onderwijs zijn. Gelukkig waren ze daar enthousiast over mijn plannen en werden er van de twee basisscholen zes leerkrachten ingezet om een jeugdvakantiekamp van de grond te krijgen.’’