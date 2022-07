Kindervakantieweken hoeven Oss niet te betalen voor het restafval, áls ze maar goed scheiden

Vorige week werden organisaties als het KinderVakantieWerk in Geffen, de gelijknamige club in Lith, de Kako in Oss maar ook de Stichting Jeugd en Jongeren Berghem verrast door een bericht van de gemeente. In lijn met het nieuwe afvalbeleid moesten ze gaan betalen voor het restafval dat ze produceren. Dat zou kunnen oplopen tot ruim 4000 euro, zoals in Berghem. ,,Het is vervelend dat er stress en zorgen zijn geweest”, zegt wethouder Van Kessel, ,,wij hadden dat als gemeente beter moeten communiceren.”