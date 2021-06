Klokkenluider mag niet meer negatief praten over Taurus: ‘De veiligheid van onze medewerkers was in het geding’

De man in kwestie, Steve Mecinski uit Nijmegen, vertelde vorige maand in De Gelderlander over verschillende misstanden die zich zouden hebben voorgedaan bij stichting Taurus. Het Huis van de Klokkenluiders, dat mensen ondersteunt die misstanden in hun werkomgeving aan de kaak willen stellen, concludeert daarover dat er ‘een vermoeden van een maatschappelijke misstand’ is.