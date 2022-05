Kritische journalisten nemen samenleving veelvuldig de maat

Stille GetuigenOSS - Columnisten geven te denken. Zij schrijven stukken waarin hun mening centraal staat, dit in tegenstelling tot de redactionele nieuwsberichten die gebaseerd zijn op feiten. Een columnist legt de vinger meestal op zere plekken, maar met hun prikkelende teksten zijn ze ongewild ook ‘verzamelaars’ van boze e-mails of lelijke reacties op sociale media. Door Tony van der Meulen zaterdag in zijn column op pagina 2 aangeduid als ‘digitale onrust’.

In het pre-columnistentijdperk werd voor de mening van de krant altijd een speciale vaste plek gereserveerd. Voorbehouden aan de hoofdredacteur of de chef van de redactie. In de regionale krant De Stad Oss stond het redactioneel commentaar op de voorpagina in de eerste kolom. De eerste criticus daar was oprichter en eigenaar Jan Acket die decennialang ‘met waar idealisme’ zijn krant volschreef. Daarbij nam hij zich geen blad voor de mond. In de woorden van administrateur Th. Wolters in 1934: ‘In drift en verontwaardiging spaarde hij daarbij krachtwoorden niet’.

Titus hoofdredacteur

In 1919 ging de redactie over naar de paters Karmelieten en werd Titus Brandsma hoofdredacteur. De felle toon bleef. Hij en zijn opvolgers van het Karmelietenklooster gebruikten hun redactionele commentaar meestal om de lezer te wijzen op hun katholieke plichten maar ook om stelling te nemen tegen andersdenkenden, zoals de voorstanders van geboortebeperking of het socialistische ‘onkruid der SDAP’.

Lees verder onder de foto: Actualiteiten op de korrel genomen

Volledig scherm Titus Brandsma, tussen 1919 en 1923 bevlogen hoofdredacteur van De Stad Oss, fel verdediger van katholieke principes. © John van Zuijlen

Scherpe pen

Na de oorlog trad Ad van Grunsven aan als chef-redacteur van de Osse krant die eerst De Sirene heette, daarna Oost Brabant-De Sirene en vervolgens Dagblad voor Oss en Omstreken. De jurist Van Grunsven was een kritisch journalist met een scherpe pen zoals onder meer blijkt uit zijn rubriek ‘Het hoofd van jut’ waarin hij allerlei actualiteiten kleurrijk op de korrel nam.

Door dwang in het leger

Ruimdenkend nam hij het in oktober 1944 op voor Duitse soldaten die niet uit overtuiging maar door dwang in het Duitse leger terechtgekomen waren. Een gewaagde opstelling in het nauwelijks een maand bevrijde Oss. Ook zijn waardering voor het opvangen in 1949 van 134 ondervoede Duitse kinderen in Oss en omgeving, lag nog gevoelig, maar de kritiek op die medemenselijke opstelling deerde de ruimdenkende Van Grunsven niet.

Hij wees de Ossenaren erop dat zij hun eigen Bevrijdingsdag, 19 september, vrijwel ongemerkt lieten passeren. Dit zelfs tot verbazing van minister-president dr. Beel die op 19 september 1946 een onverwacht bezoek bracht aan Oss en in tegenstelling tot het feestende Eindhoven waar hij net vandaan kwam, in Oss slechts hier en daar een vlag zag. Zijn toespraakje op de Heuvel werd voornamelijk beluisterd door de daar nog aanwezige paardenhandelaren. Oss had het af laten weten en de krant, bij monde van Ad van Grunsven, sprak de inwoners daarop aan.

Rumoer rond Kremlin

In maart 1946 kregen de Russen het voor hun kiezen vanwege hun militaire optreden in Mantsjoerije, Perzië en de Balkanstaten. Ook sprak de krant er schande van dat de Russen van westerse kritiek niets wilden weten en de beschuldigingen omkeerden of voornamelijk doodzwegen. ‘Groeiend rumoer rond het Kremlin’, was de conclusie. Dat klinkt nog heel actueel.

Volledig scherm Jan Acket, in 1884 oprichter van ‘De Stad Oss’ ging in zijn commentaren krachtwoorden niet uit de weg. © John van Zuijlen