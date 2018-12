Letselexpert: 'Overheid mede aansprakelijk voor spoordrama Oss’

Rechter Eindhoven buigt zich over zoekgeraak­te kerststal

16:31 BEST - Een kerststal met negen manshoge beelden, die zie je niet zomaar over het hoofd. Zou je denken. Toch is Museum Bevrijdende Vleugels in Best er in geslaagd de kerstgroep kwijt te raken. En omdat het de beelden in bruikleen had van het Udense Museum voor Religieuze Kunst is dat laatste museum nu naar de rechter gestapt.