Lith krijgt eigen toerismecentrum in de Snoeck

De Lithse Ham, jachthavens, het sluizencomplex, twee bierbrouwerijen, galeries, de museumschokker, drie pontjes, fiets- en wandelroutes, riviernatuur, oude dorpspaden en verhalen van de Zuiderwaterlinie, Beerse Maas en de Romeinen. In Lith, Lithoijen, Maren-Kessel, 't Wild, Teeffelen en Oijen is van alles te zien en te beleven. Maar de informatie erover is slechts versnipperd verkrijgbaar.

Daar komt voor de zomer een einde aan. Dat is in iedere geval de inzet van Annette Raemaekers, die het voortouw heeft genomen voor het Toerististisch Informatiecentrum Lith (TIL). Het TIL heeft het TIM (Megen), TIR (Ravenstein) en TIO (Oss) als voorbeeld. De gemeente draagt zesduizend euro bij om het informatiepunt op te starten. ,,Nu is het vooral zaak genoeg vrijwilligers bij elkaar te krijgen om het centrum te bemannen", vertelt Raemaekers. Inzet is om het informatiepunt dagelijks te openen van 10.00 tot 16.00 uur.

Helpen op ideeën te komen

Raemaekers: ,,We zien hier in Lith veel fietsers passeren, vooral in de zomermaanden. Veel daarvan stappen af als ze hier op het Marktplein aankomen. Ze beraden zich op een vervolg van hun fietstocht. We denken dat we op deze plek veel mensen kunnen helpen op ideeën te komen.” De voorzitter van de stichting in oprichting wil daarbij verder kijken dan alleen het grondgebied van de voormalige gemeente Lith. ,,We werken nauw samen met de gemeente, het platform TrefhetinOss, TIM, TIR en TIO. Daarnaast zoeken we contact met informatiecentra aan de overkant van de Maas. Voor recreanten is de rivier geen grens.”