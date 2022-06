Lithoijense toneelamateurs brengen in eigentijdse Bedelaarsopera de rottigheid in de wereld naar boven

Een tikkeltje vervreemdend is het alleszins. Dat deze in het maagdelijk wit geklede meisjes van plezier (‘zeg maar gerust hóeren’) voorafgaand aan hun horizontale werkzaamheden komen biechten bij meneer pastoor. Boetedoening vóór de daad. Op de blote knieën. Ook dat nog. Waarbij de dames van lichte zeden sacraal koorzingen: ‘Zie mij nu aan/hier knielend voor U/ik vraag U om vergiffenis/daar heel mijn leven zondig is’. De scène uit deze niet echt meer originele Bedelaarsopera - binnenkort te bewonderen bij de toneelamateurs van EMM uit Lithoijen - is even verwarrend als hilarisch.