Lithse dorpsraadvoorzitter stopt: ‘Wij kunnen niet voor iedereen een bevredigend antwoord geven’

,,Wat we in de afgelopen jaren concreet bereikt hebben, vind ik lastig te benoemen”, zegt Henri Arts. Dorpsraad Lith fungeert als adviesorgaan voor het college van B&W en houdt zich voornamelijk bezig met de kernen uit de voormalige gemeente Lith en het buitengebied. ,,We brengen namelijk alleen maar advies uit, maar we worden wel als serieuze partner gezien door de gemeente in besluitvormingsprocessen. De gemeente doet niet zomaar iets, zonder de dorpsraad te raadplegen of zonder na te denken over wat nou de consequenties zijn voor burgers.”