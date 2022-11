Lithse Kerststallenroute langs route van de Elfstegentocht

LITH - Een gezellige, sfeervolle wandeltocht langs zeker vijftig kerststallen in alle soorten, maten en uitvoeringen. Op zaterdag 17 december houdt de Wandel3daagse Lith de eerste Kerststallenroute. De wandelroute van 4,7 kilometer volgt die van Elfstegentocht, die al drie keer gelopen is in Lith.

De Kerststallenroute wordt 17 december van 16.00 tot 19.00 uur gehouden. De tocht voert langs tientallen kerststallen. Onderweg verzorgen diverse Lithse en Lithoijense verenigingen voor een versnapering, zoals glühwein, erwtensoep of een warme stroopwafel. Inschrijven voor de tocht is noodzakelijk en kost vier euro. Aanmelden via: wandeldriedaagselith@gmail.com. Kinderen tot vier jaar kunnen gratis meewandelen.

Er hebben zich inmiddels al zo'n vijftig mensen gemeld die op de route een kerststal gaan inrichten. Volgens mede-organisator Eva van Sonsbeek van de Wandel3daagse ligt de lat voor de kerststal niet ‘zo hoog’. ,,De kerststal mag klein, groot, zelfgemaakt, oud of modern zijn. Alles is goed, zo krijgen we een gevarieerde route. We vragen wel of mensen de kerststal verlichten zodat deze goed zichtbaar is.”

Diverse wandeltochten

De uit zeven fanatieke wandelaars bestaande organisatie Wandel3daagse heeft al verschillende wandeltochten op haar naam staan. Sowieso al vijf keer de wandeldriedaagse in en om Lith en Lithoijen, maar ook de wandeltocht ‘bier en vertier’ in de uiterwaarden van de Maas en al drie keer de Elfstegentocht, waarbij in winterse (schaats-)sferen gewandeld wordt.

Aan de drie Elfstegentochten van de afgelopen jaren deden naar schatting zo’n 350 mensen mee. De organisatie schat nu in dat er al gauw zo’n vijfhonderd mensen komen wandelen. Van Sonsbeek: ,,Het draait bij ons om de organisatie van leuke wandeltochten. Allemaal niet te moeilijk of ingewikkeld. De route is ook absoluut veilig en kindvriendelijk. Het moet vooral gezellig zijn en wat leven in de brouwerij brengen.”