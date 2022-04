Maashorst pakt uit met 21 lintjes: twee ridders en drie echtparen in het zonnetje

Schaijk

Het Schaijkse echtpaar Wim en Riky den Brok-Verstegen werd verrast met een dubbel lintje. Allebei werden ze Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Riky is vrijwilliger bij Missie Ontwikkeling & Vrede Schaijk-Reek en bestuurslid voor Vrouwen in Schaijk Actief. Daarnaast is ze actief bij de Zonnebloem Schaijk-Reek, de Zorgcoöperatie Schaijk en de KBO Schaijk. Haar man Wim bedient onder andere de heemkundekring Schaijk-Reek en de parochie Heilige Johannes de Doper. Wim zet zich ook nog in voor de EHBO Schaijk-Reek en is secretaris en chauffeur bij de buurtbus. Net als zijn vrouw is hij ook nog actief voor de Missie Ontwikkeling & Vrede Schaijk-Reek en de KBO.