Macharen klaagt over metershoge brandnetels en distels langs voetpad; ‘het is grote schàànd’

Laaiend is ze. Niet enthousiast. Maar boos. Kei-boos. ,,Kom net terug van de huisarts met onze kleinzoon Milan, nadat-ie pardoes voorover in die zooi langs het wandelpad op d’n dijk is gekukeld”, foetert Petra van Leur, 61-jarige oma te Macharen. ,,Het mènneke lag midden in de metershoge distels en brandnetels. Zijn gave gezichtje, ochèrm, zat vol bultjes. Het is grote schàànd dat de gemeente niet allang ‘n keertje langs dat pad gemaaid heeft. Ik ga nú een klacht indienen.”

Een strookske weghalen

Ook opa Jan Verstijnen (71), samen met oma Lucia (70) en de kleinkinderen Lotte, Luuk en Romé aan de wandel op de Megensedijk, zegt niet te begrijpen waarom ‘die paar honderd meter’ zó verwaarloosd zijn. ,,Hoe moeilijk is het om met een maaiertje een strookske langs beide kanten weg te halen? We nemen de kinderen regelmatig mee om naar de boten te kijken, maar dat pad, nee, daar wagen we die kleintjes niet aan.”

Matige maaibeleid

Leo Bokmans (65), hondenwandelaar én dorpsraadslid, zegt dat het matige maaibeleid langs de paden al jaren speelt. ,,Alleen is het dit keer extreem. Het pad valt vól met bocht, helemaal als het ook nog eens geregend heeft. Ellendig, ja. Meermalen appte ik de gemeenteopzichter en mailde ik naar het omgevingsloket. Na mijn laatste berichtje bleek de dienstdoende ambtenaar ‘Megensebaan' ingetikt te hebben in plaats van ‘Megensedijk’. Tja.”

Dreigt te verdwijnen