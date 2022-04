Macharen krijgt een rotonde in de vorm van een eendenkooi. Maar wat is zoiets eigenlijk?

OSS- Als een eendenkooi. Zo gaat de rotonde van de Megensebaan en de Dorpenweg in Macharen eruit zijn. Het gras dat er nu op ligt verdwijnt. Wat houdt dat in?

Het nieuwe ontwerp voor het verkeersplein heeft alles te maken met de oude Macharense eendenkooi die er in de buurt ligt. Althans, het is een vrij onbekend natuurmonument dat alleen kenners zullen herkennen. Concreet: een eendenkooi is een plek waar wilde eenden vroeger werden gelokt door tamme eenden. De wilde eenden werden vervolgens gevangen voor consumptie. De Macharense eendenkooi is een van de oudste in Noord-Brabant.

Blauwe planten

Wat betekent dat dan in de praktijk, een eendenkooi als rotonde? Nou, blauwe, bloeiende, vaste planten. Dat werk. Korenbloem, ridderspoor en kattenkruid. De gemeente Oss verwoordt het zo: ,,De grond wordt golvend afgewerkt zodat deze bloemenzee golft tussen twee ‘waterkeringen’ van schanskorf. De vangarmen bestaan uit levende wilgentenen die in de grond worden gestoken. Daar kunnen ze weer uitlopen, zodat groeiende groene gangen ontstaan. Populieren aan beide kanten van de kooiplas symboliseren het kooibos. Deze inheemse bomen passen goed in het landschap.”

Lokeenden

Lokeenden zijn er ook op de rotonde. Want, aldus de gemeente: ,,Wetenschappers gebruiken eendenkooien vandaag de dag nog vaak voor wetenschappelijk onderzoek. bijvoorbeeld door eenden te ringen. Als verwijzing hiernaar bestaan de eenden uit cortenstaal ringen die kabbelen in de wind.”

De gemeente Oss pakt nog dit voorjaar het grondwerk van de rotonde aan. Dat betekent: zij plaatst de schanskorven en zaait de rotonde in. In het najaar worden de bollen, vaste planten en de lokeenden geplaatst. Verkeer heeft geen last van de werkzaamheden, belooft Oss.

Al meer rotondes in Oss zijn in het verleden ingericht met een cultuurhistorisch thema. Om de geschiedenis van het landschap te laten zien.