Macharen moet terug naar de tekentafel voor uitbreidingsplan op voetbalvelden

Schaijk leverde 13.000 carnavals­mun­ten in nadat kas al leeg was

SCHAIJK - Er zwierven nog minstens 13.000 carnavalsmunten rond in Schaijk. Dit aantal is tijdens de inleverbijeenkomst op tafel gekomen, zo heeft de organisatie achter de in de problemen geraakte Moesmunt dinsdagavond gemeld.

14 december