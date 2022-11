Man (20) beroofd van dure elektronica bij station Oss: drie mannen opgepakt

Vrouwen aan het roer bij de Kiepenrij­ers in Macharen

MACHAREN - In een gezellige ‘Kiepenren’ zijn zaterdagavond prinses Mieke en adjudante Susanne onthuld als het damesdubbel dat komend carnaval over de Macharense Kiepenrijers gaat regeren. Tegelijkertijd werd bekend gemaakt dat Susannes dochter Renske van Tilburg jeugdprinses is; zij heeft Britt van Sonsbeek als jeugdadjudante aan haar zijde. Vier dames aan het roer dus in Macharen.

30 oktober