Man (23) uit Berghem raakt gewond bij steekincident in Oss, dader gaat ervandoor

Night of the Entertainer Na het stamppot­buf­fet gaat het gas erop bij Jan z’n muziekma­ten in Oss: ‘Jan, dat was muziek in elke vezel’

OSS - Hun ‘Night of the Entertainer’ als ultiem eerbetoon aan hun overleden kameraad Jan Loeffen moesten zijn muziekvrienden te vaak uitstellen. Zaterdagavond was het dan zover. Met een ‘dikke proost op het leven’.

6 maart