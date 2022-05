Man (30) ontvoert hond en dreigt met vuurwapen in Oss, verdachte aangehouden bij woning in Veghel

Scooterrij­der gaat onderuit in flauw bocht in Veghel en komt tot stilstand tegen paarden­trai­ler

VEGHEL - Een scooterrijder is zondagmiddag gewond geraakt nadat hij in een flauwe bocht onderuit ging, en tegen een paardentrailer tot stilstand kwam. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren.

22 mei