Man (61) gewond bij steekincident in woning Herpen

‘For Mineur’ met elementen van Koningsdag voelt vertrouwd

Twee jaar kon door de corona-pandemie For Mineur uit Heesch niet optreden. De acht leden van het cabaretgezelschap waren er weer aan toe. In het programma van Koningsdag gaf het Oranje Comité van Heesch aan For Mineur de mogelijkheid om hun kijk op het openbare leven van Heesch te geven.

27 april