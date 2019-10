Man liep gebroken neus op bij vechtpartij in trein tussen Nijmegen en Oss: ruzie begon om arm op armleuning

Nijmegenaar Richard Heuveling zat vlakbij de ruziënde mannen. ,,Ik had de trein van 07.09 uur en we reden net weg van station Nijmegen toen ik een hoop lawaai hoorde. Twee mannen waren aan het bekvechten over wie zijn arm op de armleuning mocht leggen", vertelt hij. Voor hij het wist stonden de twee schreeuwend in het gangpad. ,,Het was een oudere meneer en een jonge knul. De meneer riep dat hij niet gefilmd wilde worden en probeerde de telefoon van de jongen te ontfutselen.”

Scheve neus

Volgens Heuveling sloeg de oudere meneer als eerste. ,,Toen sprongen er direct een hoop mensen tussen, maar de jongen kon toch nog een keer uithalen. En hij sloeg raak, want de neus van de meneer stond flink scheef.” Tijdens de reis richting Oss werden de twee mannen uit elkaar gehouden en werd de politie gebeld. ,,De meneer kreeg zakdoekjes om het bloeden te stelpen. Het spoot er echt uit. Ik heb een foto van de vloer gemaakt, maar bankstellen zaten ook onder het bloed. Ik had nog geen koffie op, maar ik was meteen wakker", vertelt Heuveling.

Vertraging

In Oss werden de twee mannen uit de trein gehaald en aangehouden. ,,De deuren bleven dicht in Oss en pas toen de politie kwam, gingen ze open. Daar liepen we al 25 minuten vertraging op. Vervolgens reden we naar Den Bosch achter een Sprinter aan en moesten in Den Bosch de vloer en bankstellen schoongemaakt worden. Ik ging naar Breda en uiteindelijk heb ik een uur vertraging opgelopen.”

Vanmiddag moet Heuveling weer met de trein terug naar Nijmegen, maar bang voor nog zo'n rit is hij niet. ,,Hoe groot is de kans dat er voor de tweede keer mensen gaan vechten in een trein waar ik ook in zit?", vraagt hij lachend.

Diefstal