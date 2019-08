Man overleden na val van paard in Heesch

Anouks bloemen, prachtig maar reukloos: ze zijn van Italiaans crêpepa­pier

11:56 HERPEN/DRUTEN - De expositieruimte in cultureel centrum D’n Bogerd in Druten is veranderd in een fleurige oase. Anouk Böhmer uit Herpen is er neergestreken met haar papieren bloemen. Ze zijn gemaakt van Italiaans crêpepapier en nauwelijks van echt te onderscheiden, alleen de geur ontbreekt.