Marcel (50) gooide zijn jas over brandende trucker Schaijk: ‘Het was puur instinct’

video Man (24) in gezicht gestoken in City Hotel Oss, dader in de buurt opgepakt

OSS - Een man is zondagmiddag gewond geraakt in zijn gezicht bij een steekpartij in het City Hotel in Oss. Dat gebeurde rond 17.00 uur. De verdachte, een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, ging ervandoor maar kon kort daarna in de kraag worden gegrepen door de politie.

3 januari