Meer dan half miljoen kijkers voor docu ‘Schijnstudent’ over Dianne Tonies

Moeder van zeven die cocaïne in huis verstopte, mag naar huis: ‘Het enige dat ik wil, is naar mijn kinderen’

DEN BOSCH/OSS - Agenten vonden afgelopen juni 307 gram cocaïne in de woning van een opa en oma in de Osse Krinkelhoek. Hun Berghemse dochter woonde daar met haar zeven kinderen. De vrouw zat in voorarrest, dat vrijdag door de rechtbank werd geschorst.

11 oktober