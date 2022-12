Meisje komt met haar fiets klem te zitten onder busje na aanrijding in Oss

OSS - Een meisje is met haar fiets klem onder een busje komen te zitten na een aanrijding in Oss. De brandweer heeft haar bevrijd. Het slachtoffer kon hierna zelf opstaan en lopen. De bestuurder van het busje had zijn ruiten niet goed ijsvrij gemaakt.