Mercedes in beslag genomen in onderzoek dodelijke schietpartij in Oss

Uiteindelijk wist de politie de auto te lokaliseren in Enschede en werd het voertuig daar dinsdagochtend in beslag genomen. De auto wordt verder onderzocht op mogelijke sporen.

De politie heeft veel getuigen gehoord over de schietpartij, maar is nog op zoek naar mensen die iets over de witte Mercedes kunnen vertellen. Het is voor de politie nog de vraag hoe de auto in Enschede terecht is gekomen.