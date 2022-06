Met Trijntje, Douwe en een heus festival willen q-koortspatiënten meer lotgenoten vinden

Geen zorgwonin­gen in oude gemeente­huis Heesch: ‘Hele generatie woont straks tot dertigste bij papa en mama’

HEESCH - Een dikke rode streep door de bouwplannen voor zorgwoningen in het historisch pand aan De La Sallestraat in Heesch. De reden: te weinig parkeerplek en een monumentale boom die de bouwplannen in de weg staat. ,,Tja, daar bouw je niet even zo omheen”, aldus een balende Rob van Nistelrooij.

