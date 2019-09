Met veel te veel drank op en zonder rijbewijs achter het stuur in Schijndel: auto van man (43) in beslag genomen

Hangbuik­zwijn losgelaten of ontsnapt in Schaijk: dierenambu­lan­ce zoekt eigenaar

11:59 SCHAIJK - Zes brandweermannen waren er voor nodig. Zes! Heel gek is dat natuurlijk niet, want het gevonden hangbuikzwijn heeft tientallen kilo's aan het lijf hangen. Ze werd maandag omstreeks 20.00 uur gevonden in het bosgebied, vlakbij de Rijksweg die door Schaijk en Reek loopt.