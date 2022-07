Met weemoed afscheid nemen van Eagle Eye Festival

LITHOIJEN - Wat ooit begon als het opsouperen van overgebleven lapgeld tijdens festivalbezoeken, is uitgegroeid tot een in Lithoijen en omgeving geliefd popfestival voor jong en oud. Zaterdag was de laatste editie van Eagle Eye Festival.

Het gezellig ingerichte festivalterrein met centraal het podium dat wordt omzoomd door een muur van kratten, is voor de laatste keer in gebruik. Opnieuw kon het bordje ‘uitverkocht’ op de deur getimmerd worden, want alle 550 kaarten waren binnen no time verkocht.

Vriendschap boven alles

Waarom dan toch stoppen? Mede-organisator Joris van Kilsdonk legt uit: ,,We zijn dit avontuur zo’n tien jaar geleden met z’n zevenen begonnen waarbij we de afspraak hebben gemaakt dat vriendschap boven alles staat. Concreet: zou iemand van die zeven aangeven niet meer verder te willen, dan zou dat het einde van ons festival betekenen.” Twee leden van de vriendengroep hebben dat nu aangegeven, dus vandaar.

,,Bovendien hebben we allemaal gezinnen met kinderen en drukke banen”, vervolgt Van Kilsdonk. ,,We zijn supertrots op wat we bereikt hebben, maar het is en blijft een hobby. Zou je er geld mee willen verdienen, dan moet je nog groter worden en dan is de kwaliteit zoals wij die voor ogen hebben, niet meer gewaarborgd.”

Quote Zonder hulp en een helpende hand zag je hier alleen een leeg weiland

Overigens deden de zeven vrienden het niet alleen; vrijwilligers waren onmisbaar. Op een bord op het festivalterrein staat dan ook de tekst: ‘Zonder hulp en een helpende hand zag je hier alleen een leeg weiland’.

Veredeld tuinfeest

De start van het Eagle Eye Festival kende echter nogal wat hindernissen. ,,De eerste editie stelde niet zoveel voor, een veredeld tuinfeest met een bandje en vijftig bezoekers”, vertelt Van Kilsdonk. Voor de tweede editie verkaste de organisatie naar een weiland in Maren-Kessel, maar daar moesten ze vanwege geluidsoverlast afbreken en bleek ook nog eens dat ze niet de benodigde vergunning hadden. ,, Tja, wisten wij veel.”

Een jaar later streken ze voor het eerst neer op het huidige terrein aan de Weisestraat, maar toen was het weer heel slecht. ,,Maar daarna is het altijd goed gegaan, met bijna altijd een uitverkocht festival.”

Volledig scherm Het Eagle Eye festival gehouden biedt voor elk wat wils. © Thomas Segers/ Van Assendelft

Staand of zittend in de comfortabele loungebanken, het was zaterdag genieten met een ‘voor-elk-wat-wils-affiche’: van de vette southern rock van The Tawny Brothers, tot het Nederlandstalige levenslied van Henk Wijngaard en Corry Konings en van het dialectrockspektakel Snormaal, tot het hoge meezinggehalte van ABBA-tributeband A-Fever. Het was dj Barry Paf die met een dampende set het Eagle Eye Festival voorgoed de geschiedenisboeken indraaide.

Familiereünie

Van de acht edities van Eagle Eye Festival maakte Geffense Jacintha van Lokven (47) de meeste mee. ,,Het is een mooi, klein en gemoedelijk festival waar je veel bekenden tegenkomt. Sterker nog: het lijkt vandaag wel op een ongeplande familiereünie met de aanwezigheid van drie zussen, twee broers en de aanhang”, vertelt ze. ,,Ik kom speciaal voor Henk Wijngaard, mijn man is zelf ook een trucker. Ik heb Henk na zijn optreden verrast met een zonnebloem.”

Ze gaat het festival zeker missen. ,,Het is heel jammer, maar er komt wel weer een ander muziekfestijn. Misschien gaan we volgend jaar wel naar het Megense Lulboompop, dat is qua grootte wel te vergelijken met Eagle Eye Festival. We zijn trouwens ook vaste klant op de Zwarte Cross en het Hökersweekend.”