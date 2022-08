‘Mijn overgrootmoeder begon ooit met een ventkarretje; als zij dit toch eens kon zien...’

Slagader Spoorlaan Uniek station keert Oss al veertig jaar de rug toe: ‘Je ziet er heel weinig in deze stijl’

OSS - Het Osse treinstation staat al veertig jaar met de kont naar het centrum. Heel comfortabel is het gebouw niet en de voorganger was veel geliefder. Toch bejubelen kenners het ontwerp. Want zoals dit station vind je er in Nederland niet veel.

