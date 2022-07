‘Milde straf ‘ voor dealende Ossenaar(20)

Ossenaar E.A. (20) verkocht tussen oktober 2020 en februari 2021 harddrugs in zijn woonplaats. Agenten vonden in zijn ouderlijk huis ruim 80 gram cocaïne en 11 gram heroïne. Advocaat, A. van Strien stelde dat de doorzoeking van de kamer van E. was verricht zonder het juridisch juiste huiszoekingsbevel. De politierechter in Den Bosch merkte op dat de vader van de verdachte toestemming had gegeven voor de doorzoeking en veroordeelde de man zowel voor drugshandel, als drugsbezit.