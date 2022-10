Minder zichtbaar, nog altijd belangrijk: Oss viert tien jaar als Regenboogstad

UPDATE * met Video Ravage bij woning in Oss, buren deden geen oog dicht na explosie: ‘Of zij vijanden heeft? Nee hoor’

OSS - Bij een woning in de Gerrit van der Veenstraat in Oss werd in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief door de brievenbus gegooid. Die richtte behoorlijke schade aan, maar er raakte gelukkig niemand gewond. Buurtbewoners spreken deze vrijdagochtend van vandalisme. ,,Of de bewoonster vijanden heeft? Nee hoor.”

7 oktober