Minister Jetten in Geffen: ‘Noodzaak windmolens in Duurzame Polder groter dan ooit’

En wéér is de flitspaal in Lith omgezaagd

LITH - Drie keer is scheepsrecht, zal de dader gedacht hebben. In de nacht van zaterdag op zondag is de flitspaal aan de Meester van Coothstraat in Lith voor de derde keer in een paar jaar tijd omgezaagd. Deze paal stond er sinds juli vorig jaar.

6 maart