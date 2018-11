Moeder (46) van Turks gezin verongelukt in Oss na condoleancebezoek in Frankrijk: 'Bizar en triest toeval’

250 ArtSale: Osse kunst voor een prikkie in de Pauluskerk

13:06 OSS - Tientallen kunstenaars uit Oss en omgeving komen volgend weekend bij elkaar in de Pauluskerk. Daar verkopen ze eigen werk voor maximaal 250 euro per object. Ideaal voor wie eens een écht origineel cadeau in de schoen of onder de boom wil leggen.