Motorclub Oss viert gouden jubileum in clubpaviljoen bij Witte Ruijsheuvel: ‘Met grote wedstrijden blijven we onze eigen broek ophouden’

Bouwen met machines die geen uitstoot hebben is mooi, maar ook ambitieus: 'Wat doe je zonder accu's om op te laden?’

OSS - Bouwen in deze regio gaat voortaan met machines en werktuigen die geen of nauwelijks uitstoot hebben. Dat hebben elf regiogemeenten en Bouwend Nederland donderdag in Oss afgesproken met de ondertekening van een intentieverklaring. Maar zo makkelijk is dat nog niet, zo bleek tijdens een paneldiscussie.

22 april