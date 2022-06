Na 10-jarig contract met Rituals opent Vetipak wéér een nieuwe vestiging, dit keer op Vorstengrafdonk

Bert moet crisisop­vang uit omdat hij er te lang woont, terwijl er nog volop plek is: ‘Ik zit niemand in de weg’

LITH/OSS - De nieuwe crisisopvang in Lith is amper geopend of er dreigt al een rechtszaak. De allereerste bewoner van de zogeheten time-out-voorziening, Bert van Gulik, heeft een advocaat in de arm genomen. Hij wordt na twaalf weken gedwongen te vertrekken en vreest daardoor op straat te komen staan.

27 mei