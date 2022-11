Na corona heeft de dorpskwis het zwaar: ‘Op den duur is de inspiratie gewoon op’

Geffens voedselbos krijgt er in ‘Treevember’ honderden bomen bij

GEFFEN – De eerste boom gaat om 11.00 uur de grond in. Daarna volgen er nog minstens 350. In het voedselbos in Geffen wordt zaterdag 26 november het bomenplantfeest Tree Fest gehouden. Met tal van activiteiten. ,,We moeten de natuur de natuur laten zijn.”

17 november