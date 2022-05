Na jaren van overlast sloopt Oss jongerenplek in Berghemse Piekenhoef

Man filmt meisje stiekem in Golfbad Oss: 'Dit is heel moeilijk te voorkomen’

OSS - Een tienermeisje is eind maart stiekem gefilmd in het Golfbad in Oss. Donderdagavond is de identiteit van de mogelijke filmer bekend geworden. Dat meldt opsporingsprogramma Bureau Brabant. Eerder die dag heeft de politie de man opgeroepen zich te melden en zijn er vervaagde opsporingsfoto's van hem verspreid.

6 mei