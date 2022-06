Na KBO nu ook géén groot carnaval meer in De Pas: ‘We vinden het wel echt heel erg spijtig’

Sinds mensenheugenis, zo lang viert SCH al carnaval in De Pas. Maar sinds een jaar of anderhalf voeren de besturen van SCH en De Pas intensieve gesprekken samen, over de voortzetting van die samenwerking. Ook de gemeente nam daaraan deel. Maar ze konden er samen niet uitkomen, de onderhandelingen liepen vast vanwege het financiële plaatje.