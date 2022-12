Na weken overlast zijn extra sprinters tussen Oss en Den Bosch weer terug

Jarenlang vertrokken er in de vroege ochtend vier extra sprinters naar Den Bosch om de drukte beter te spreiden. Maar na corona is de NS ervan overtuigd dat twee extra sprinters ook wel volstaan. Bij die inkrimping ging het echter mis. De spoorwegvervoerder schrapte per ongeluk álle extra sprinters uit de dienstregeling. Het herstellen van die fout zou weken duren.