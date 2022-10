Natuurhuisje in Keent draait om het buitenleven, ‘maar we kunnen niet om wifi heen’

,,Keent is officieel geen eiland, maar het eilandgevoel ervaar ik hier wel. De buurtschap is grotendeels door water omsloten en bij hoog Maaswater zelfs volledig omringd. Het ligt geïsoleerd. De zeventig mensen die hier wonen, hebben via de brug wel altijd een escape naar het vasteland, dus volledig afgesloten van de buitenwereld ben je nooit.”

Aan het woord is René van den Heuvel (72) uit Ravenstein. Hij en zijn vrouw Hermien Arts (62) gaan als vrijwilligers aan de slag als gastheer en gastvrouw van het natuurhuisje. Beiden zijn al actief als natuurgids in het gebied en geven desgewenst ook excursies aan toekomstige slaapgasten. René verzorgt struintochten dwars door de natuur, met uitleg over de grote grazers en wat deze betekenen voor de natuurontwikkeling en biodiversiteit in Keent. Hermien maakt stiltewandelingen over de dijken en wandelpaden, meditatief met aandacht voor planten.

,,Mensen, ook uit Oss en omgeving, staan vaak versteld van dit gebied”, zegt Van den Heuvel, zijn enthousiasme nauwelijks - of zeg maar gerust niet - de baas. ,,‘Nooit geweten dat hier zoiets moois is’, hoor je dan. Ze wanen zich in het buitenland. Niet vreemd. Als je hier bij zonsopgang de uitgestrektheid ziet, een natuurgebied van vierhonderd hectare, een paar solitaire bomen, de ruggen van wilde grazers aan de horizon; dat heeft echt wat weg van de Afrikaanse savanne, de Serengeti. Ga ’s avonds maar eens kijken hoe taurossen aan de waterkant staan te drinken bij een ondergaande zon. Machtig mooi!”

Dat gevoel wil het echtpaar graag delen met de gasten van het natuurhuisje. Het pand staat vast aan het Infopunt van Brabants Landschap en Stichting Taurus aan de Zuijdenhoutstraat 2. ,,Het stond al een tijdje leeg. Stichting Taurus huurt het van Brabants Landschap en nodigt iedereen uit om te komen logeren. Ze willen mensen het verhaal van Keent meegeven. Daarnaast is het een extra inkomstenbron die wordt geïnvesteerd in nieuwe natuur en meer biodiversiteit.”

Tijdens een rondleiding in het natuurhuisje - geschikt voor vijf gasten, plus eventueel twee mensen die op stretchbedden willen liggen - blijkt nog niet alles gereed. Een tweede douchecabine wordt gebouwd, één van de drie slaapkamers is nog niet klaar en de televisie in de woonkamer zit nog in de verpakking. ,,Uiteraard is alles op tijd gereed voor de eerste gasten (welkom vanaf volgende week, red.)”, belooft René. ,,Ook voor wifi wordt gezorgd. Daar kunnen we niet omheen. Mensen willen graag terug naar de natuur, maar zijn ook gewend aan luxe en 24/7 communicatie via social media.”

,,Toch draait het hier natuurlijk om het buitenleven: ‘s ochtends ontwaken, de openslaande deuren gebruiken en direct de dijk kunnen oplopen. Dan de weidsheid van het landschap in je opnemen, vele soorten vogels zien en horen, de wind, de geur, vrijheid. Je loopt hier bijna altijd in je eentje. In de weekenden is het wat drukker, met fietsers en wandelaars op dijken en paden, maar als wandelaar mag je overal struinen. Net als de circa tachtig taurossen en twintig Exmoor pony’s in het gebied.”