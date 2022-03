Neem de niet-stemmer mee naar de uitslagenavond: gegarandeerd kippenvel, gratis drank én bitterballen

Want u bent afgehaakt. Of nou ja, ú waarschijnlijk niet, ú leest de krant. Maar de opkomst bij de verkiezingen was om te huilen; minder dan de helft van de mensen vond het de moeite waard om mee te beslissen over de toekomst van Oss, Berghem, Maren-Kessel, Deursen of Dennenburg voor mijn part.