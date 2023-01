‘Nieuw Schaijk wordt nieuwer dan het ooit was’; restaurant eind dit of begin volgend jaar weer open

Alle seinen op groen voor uitbrei­ding kermis Oss na gesprek met buurt

OSS - Kerstmis is amper voorbij of Oss kan de aandacht alweer verleggen naar de kermis. Na een bewonersavond is er bij de gemeente alle vertrouwen dat de uitbreiding van het kermisterrein door kan gaan. De verpachting voor het ‘nieuwe’ deel is daarom ook gestart.

29 december